Sparatoria in un bar di Milano 35enne ferito a colpi di pistola | aggressore in fuga l'ipotesi della lite

Un episodio di violenza si è verificato in un bar di via Forze Armate a Milano, dove un uomo ha sparato a un 35enne, ferendolo. Secondo le indagini, si tratta di un'aggressione scaturita da una lite tra i due, e l'autore del gesto è attualmente in fuga. La vicenda è ancora sotto approfondimento da parte delle forze dell'ordine.

Un uomo ha sparato a un 35enne in un bar di via Forze Armate a Milano. Secondo gli inquirenti, non sarebbe stato un agguato, ma un'aggressione a seguito di una lite tra i due.

