Liste d’attesa prosegue il piano sperimentale per la riduzione dei tempi | gli ultimi dati

Sono stati diffusi gli ultimi dati sui piani sperimentali messi in atto per ridurre le liste d’attesa. La Regione Puglia ha confermato che il programma di recupero dei tempi di attesa continua a essere attuato, con risultati aggiornati. L’iniziativa riguarda le procedure di prenotazione e le tempistiche per le prestazioni sanitarie, e resta in corso da tempo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui numeri specifici o sui risultati ottenuti finora.

BARI - I piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa proseguono, secondo quanto comunicato da Regione Pugli. Dopo aver superato la scorsa settimana il target di richiami previsti, le prestazioni anticipate negli ultimi giorni riguardano in percentuale sempre maggiore le prenotazioni del.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Riduzione liste di attesa col piano sperimentale: attivato un servizio di recallSi parte lunedì 16 febbraio con l’obiettivo di verificare l’effettivo interesse degli utenti alla prestazione sanitaria per la quale risultano in... Recupero liste d'attesa: la situazione in Puglia a un mese dal piano sperimentaleLa Regione ha tirato fuori i dati sul recupero delle liste d'attesa, a distanza di un mese dall’avvio dei piani sperimentali varati in collaborazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Liste d’attesa, oltre 127 mila pazienti contattati: superato il target regionale; Liste d'attesa in Piemonte, 250 mila prestazioni straordinarie ma ancora non basta. Ed è scontro politico; Liste d’attesa, FNOMCeO: pronti a collaborare. Investire sui professionisti; Liste d’attesa e rinuncia alle cure: il NurSind rilancia la riforma del sistema sanitario. Liste d'attesa in Puglia, si accorciano i tempi di prenotazione: il 40% delle prestazioni sanitarie urgenti entro tre giorniAlla decima settimana di monitoraggio sulle liste d’attesa, sono 135.612 le persone contattate, 123.001 per visite ed esami e 12.611 per ricoveri ospedalieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it LISTE PUGLIA Liste d’attesa in Puglia: anticipate oltre 65mila prestazioniSono infatti 127.672 i cittadini complessivamente contattati, di cui 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri ... statoquotidiano.it Liste d’attesa, giornata straordinaria al Perrino di Brindisi: il ruolo dei professionisti nella risposta al sistema: All’ospedale Perrino di Brindisi si è svolta una giornata straordinaria dedicata all’abbattimento delle liste d’attesa. L’iniziativa che ha visto il coinvolgim - facebook.com facebook