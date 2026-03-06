Recupero liste d' attesa | la situazione in Puglia a un mese dal piano sperimentale

A un mese dall’avvio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in Puglia, sono state richiamate 75.315 persone, con 34.007 prenotazioni anticipate e 24 prestazioni effettivamente eseguite. I dati si riferiscono al periodo dal 2 febbraio al 4 marzo e riguardano l’attività sanitaria svolta nella regione.

La Regione ha tirato fuori i dati sul recupero delle liste d'attesa, a distanza di un mese dall’avvio dei piani sperimentali varati in collaborazione con gli enti e le aziende sanitarie Dal 2 febbraio al 4 marzo sono state richiamate 75.315 persone, anticipate 34.007 prenotazioni, eseguite 24.269 prestazioni. La Regione ha tirato fuori i dati sul recupero delle liste d'attesa, a distanza di un mese dall’avvio dei piani sperimentali varati in collaborazione con gli enti e le aziende sanitarie. In particolare per le visite e gli esami con priorità U e B i recall sono 66.955, le prenotazioni anticipate 33.077 e quelle già erogate 21.368; per i ricoveri le persone già contattate sono 8. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa in Puglia: i dati del primo mese e iniziative dedicate all’8 marzoBARI – A un mese dall’avvio dei piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa, la Regione Puglia registra numeri significativi: dal 2 febbraio al 4 marzo sono state richiamate 75.315 persone ... giornaledipuglia.com

