Riduzione liste di attesa col piano sperimentale | attivato un servizio di recall

La Asl di Lecce ha avviato un nuovo servizio di recall il 16 febbraio, a causa dell’aumento delle liste di attesa per i controlli medici. La misura mira a contattare direttamente i pazienti iscritti alla lista Tutor dal 2025, per velocizzare le prenotazioni e ridurre i tempi di attesa. La novità riguarda soprattutto le persone che aspettano da più tempo e rischiano di dover attendere ancora settimane.

Si parte lunedì 16 febbraio con l’obiettivo di verificare l’effettivo interesse degli utenti alla prestazione sanitaria per la quale risultano in coda per ottimizzare le agende LECCE – Nell’ambito del piano sperimentale di riduzione delle liste d’attesa, la Asl di Lecce ha attivato da lunedì 16 febbraio un servizio di recall rivolto ai pazienti inseriti in lista Tutor a partire dall’anno 2025. Nei prossimi giorni, le persone interessate potranno ricevere una chiamata dal numero 08321460014. Agli utenti verrà chiesto esclusivamente di confermare o meno l’interesse alla prestazione inserita in lista Tutor.🔗 Leggi su Lecceprima.it Una task force per ridurre le liste d'attesa: cosa prevede il piano sperimentale dell'Asl Fg L'Asl Foggia ha istituito una task force per affrontare il problema delle lunghe liste d'attesa. Piano riduzione liste d’attesa, Codacons preme per l’attuazione: “Niente scontri, prima la salute" La Regione Puglia ha deciso di prolungare gli orari degli ambulatori fino alla sera per ridurre le lunghe attese nelle strutture sanitarie. Argomenti discussi: Liste d'attesa. A 18 mesi dalla legge mancano ancora decreti attuativi. Gimbe: I dati restano opachi e i benefici per i cittadini non decollano; Piano riduzione liste d’attesa, Codacons preme per l’attuazione: Niente scontri, prima la salute; La Regione punisce chi salta le visite: sanzioni in arrivo per le mancate disdette; Schillaci: L’intramoenia non può superare l’attività pubblica. È legge, va applicata. Riduzione liste di attesa col piano sperimentale: attivato un servizio di recallSi parte lunedì 16 febbraio con l’obiettivo di verificare l’effettivo interesse degli utenti alla prestazione sanitaria per la quale risultano in coda per ottimizzare le agende ... lecceprima.it ASL Foggia e Comitato Consultivo Misto: confronto per la riduzione delle liste d’attesaASL Foggia e Comitato Consultivo Misto Confronto operativo sulle strategie per la riduzione delle liste d’attesa Prosegue il percorso di confronto e collaborazione tra ASL Foggia e il Comitato Consult ... statoquotidiano.it Sanità pugliese, parte la svolta contro le liste d’attesa: oltre 6.300 visite anticipate nella prima settimana Un avvio incoraggiante per il piano regionale di riduzione delle liste d’attesa in sanità. Nei primi giorni di attuazione, dal 2 al 7 febbraio, sono state 6.315 le - facebook.com facebook D'Amato a Rocca, riduzione validità ricette aumenta burocrazia e ricorso al privato 'Su liste d'attesa nessuna ironia' (ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Invito il presidente Rocca a lasciare da parte le battute da bar dello sport e a spiegare ai cittadini cosa accadrà dal 1 x.com