Fiuggi due arresti in poche ore | un 63enne finisce in carcere braccialetto elettronico per un giovane accusato di estorsione

I Carabinieri di Fiuggi hanno arrestato un 63enne e messo un giovane agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Entrambe le operazioni sono avvenute nel giro di poche ore, nell’ambito di due indagini separate. Il 63enne finisce in carcere, mentre il giovane è sotto controllo per un caso di estorsione. La polizia continua a intensificare i controlli nella zona.

Giro di vite dei Carabinieri della Stazione di Fiuggi che, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti giudiziari a carico di altrettante persone del posto, coinvolte in vicende legali differenti.Il 63enne in carcere. Conto chiuso con la Giustizia Il primo provvedimento.

