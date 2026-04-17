L' Iran riapre lo Stretto di Hormuz | via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco

L’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz alle navi commerciali, con l’intento di mantenere questa apertura fino alla fine del cessate il fuoco prevista per la settimana successiva. La decisione riguarda tutte le imbarcazioni commerciali e rappresenta una modifica rispetto alle restrizioni precedenti. La riapertura si inserisce in un contesto di tensioni e negoziati in corso nella regione.

L’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. «In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco, sulla rotta coordinata come già annunciata dall’Organizzazione Porti e Organizzazione Marittima della Repubblica Islamica dell’Iran», ha scritto su X.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz: via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco Notizie correlate Leggi anche: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran. «Lo stretto di Hormuz riapre», ma Teheran avrà un pedaggio Stretto di Hormuz: l’Iran chiede un “pedaggio” alle navi commerciali che vogliono transitareDal principio del conflitto che vede opporsi Iran, Stati Uniti e Israele, Teheran ha iniziato a esigere un “pedaggio” da alcune delle navi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Europe Today: Trump fa marcia indietro su Iran, riapre lo stretto di Hormuz dopo accordo; Riapre lo stretto di Hormuz: le prime navi che solcano il mare dopo l'accordo Usa-Iran; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Stretto di Hormuz, cosa cambia con la riapertura? Il transito delle navi, i prezzi del petrolio e i risparmi per le famiglie. Gli scenari. L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz: via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuocoL’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro ... gazzettadelsud.it Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it Se si prolunga la chiusura dello Stretto di Hormuz, nel giro di alcuni mesi c’è il rischio che si vada incontro a carenze di farmaci come paracetamolo, antibiotici, antidiabetici, ma anche farmaci oncologici, la cui produzione dipende dai precursori petrolchimici c facebook Meloni domani a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz x.com