Stretto di Hormuz | l’Iran chiede un pedaggio alle navi commerciali che vogliono transitare

L’Iran ha annunciato di voler imporre un “pedaggio” alle navi commerciali che intendono attraversare lo Stretto di Hormuz. La richiesta è stata comunicata dopo l’inizio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, e riguarda alcune delle navi che cercano di passare senza rischiare attacchi. La decisione ha suscitato reazioni tra gli operatori marittimi e le autorità internazionali.

Dal principio del conflitto che vede opporsi Iran, Stati Uniti e Israele, Teheran ha iniziato a esigere un “pedaggio” da alcune delle navi commerciali che sperano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza subire attacchi. Bloomberg riporta che secondo alcune fonti interne al regime, rimaste anonime, la cifra imposta raggiunge i due milioni di dollari (circa 1,7 milioni di euro); la richiesta, tuttavia, non avviene in modo sistematico, e non si conoscono molti dettagli riguardo ai criteri di scelta o alla valuta usata. I Guardiani della rivoluzione, il corpo militare più potente del Paese, legato al governo, stanno inoltre costringendo le imbarcazioni a deviare dalla rotta principale, facendole passare più vicino alla costa dell’Iran, tra le isole di Qeshm e Larak. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stretto di Hormuz: l’Iran chiede un “pedaggio” alle navi commerciali che vogliono transitare Articoli correlati Stretto di Hormuz a pagamento? L'Iran chiede pedaggi «fino a 2 milioni di dollari» alle navi che vogliono passareHormuz a pagamento? Nelle ultime settimane, lo Stretto è tornato al centro delle tensioni internazionali. Leggi anche: Iran, Trump chiede una coalizione: “Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stretto di Hormuz l'Iran chiede un... Temi più discussi: Blog | Perché la chiusura dello stretto di Hormuz è una catastrofe annunciata per l'Africa subsahariana; Patto tra sette Paesi (anche l'Italia) per la sicurezza nello Stretto di Hormuz; Quanto chiuso è lo stretto di Hormuz?; Ue, il piano di sette paesi per liberare lo Stretto di Hormuz: Ma la guerra finisca subito. Stretto di Hormuz a pagamento? L'Iran chiede pedaggi «fino a 2 milioni di dollari» alle navi che vogliono passareHormuz a pagamento? Nelle ultime settimane, lo Stretto è tornato al centro delle tensioni internazionali. Non più soltanto come ... msn.com Stretto di Hormuz, Londra valuta l'invio di droni anti-mina per sbloccare il passaggio. «L'Iran chiede un pedaggio da 2 milioni di dollari»La tensione nello Stretto di Hormuz raggiunge livelli critici, trasformando una delle arterie commerciali più vitali del pianeta in un terreno di scontro geopolitico ed economico. ilmattino.it Iran: "Via libera al transito sicuro nello Stretto di Hormuz per le navi dei Paesi non belligeranti" Il 25 marzo, ora locale, la Missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha diffuso una dichiarazione in cui garantisce la libera navigazione nello Stretto di - facebook.com facebook Stretto di Hormuz ripreso dall’aereo: centinaia di navi bloccate, il video x.com