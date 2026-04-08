Trump | Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che accetterebbe una tregua di due settimane con l'Iran, a condizione che l'Iran riapra lo Stretto di Hormuz. La proposta arriva in un momento di tensione tra i due paesi e riguarda la possibilità di sospendere temporaneamente le ostilità. La decisione potrebbe influenzare gli sviluppi nelle aree di conflitto e le relazioni diplomatiche tra i due stati.