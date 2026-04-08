Trump | Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che accetterebbe una tregua di due settimane con l'Iran, a condizione che l'Iran riapra lo Stretto di Hormuz. La proposta arriva in un momento di tensione tra i due paesi e riguarda la possibilità di sospendere temporaneamente le ostilità. La decisione potrebbe influenzare gli sviluppi nelle aree di conflitto e le relazioni diplomatiche tra i due stati.
(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul social Truth. La svolta arriva a meno di 2 ore dalla deadline fissata dal presidente degli Stati Uniti e dal prospettato 'attacco totale' alle centrali elettriche e alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage
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Iran, Teheran respinge la proposta di tregua di 45 giorni: vuole la fine permanente della guerra. Trump: Passo avanti, ma non è sufficienteHaifa, Israele, 6 aprile 2026 (Photo by: Oren Ziv/picture-alliance/dpa/AP Images) Stati Uniti e Iran ... msn.com
#Trump: "L'Iran ha accettato di aprire lo Stretto di Hormuz, in cambio ho accettato di fermare i bombardamenti per due settimane". #usa #teheran #iran #IranWar facebook
MEDIO ORIENTE | Russia e Cina hanno bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dal Bahrein sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz. #ANSA x.com