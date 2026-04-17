L’Iran riapre lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali | borse in rialzo e spiragli di pace

L’Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali e petrolifere, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. La decisione riguarda il passaggio di navi di diversa provenienza e dimensione, ed è valida per il periodo stabilito senza restrizioni specifiche. La riapertura ha provocato un aumento delle quotazioni sui mercati finanziari e ha attirato l’attenzione delle compagnie di navigazione.

L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran”, annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. L’annuncio viene accolto con entusiasmo da Donald Trump. “L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto d’Iran è completamente aperto e pronto per” la ripresa del “traffico”, scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Iran riapre lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali: borse in rialzo e spiragli di pace Notizie correlate Iran riapre lo Stretto di Hormuz: “Via libera a tutte le navi”(Adnkronos) – L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz, ma non per tutte le navi: quali possono passareTeheran ha comunicato di aver stabilito un «piano amministrativo» in base al quale le «navi non ostili» ora possono attraversare lo Stretto di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Europe Today: Trump fa marcia indietro su Iran, riapre lo stretto di Hormuz dopo accordo; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati. L'Iran riapre lo stretto di Hormuz per la tregua in Libano, Trump attacca ancora l'ItaliaIl presidente Usa ha annunciato che il suo Paese e l'Iran sono molto vicini a un accordo e che Teheran è disposta a liberarsi del proprio uranio arricchito. Oggi primo giorno di cessate il fuoco t ... ilgiornale.it Iran, riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: Per Teheran resta il blocco navaleDopo la tregua in Libano riapre lo Stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è l'Iran, per bocca del suo ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e lo ha confermato ... lapresse.it Cronaca. Iran riapre lo Stretto di Hormuz: "Via libera a tutte le navi" facebook L'Iran riapre i bunker missilistici colpiti dai raid Usa: così i satelliti svelano la mossa di Teheran x.com