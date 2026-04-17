Iran riapre lo Stretto di Hormuz | Via libera a tutte le navi

L'Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, comprese le petroliere, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il passaggio delle imbarcazioni attraverso lo stretto, che rappresenta una rotta strategica importante per il traffico marittimo internazionale. La riapertura avviene in un momento di sospensione delle tensioni tra i due paesi.

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