L'Iran ha dichiarato di non voler accettare un cessate il fuoco temporaneo, chiedendo invece che il conflitto si concluda definitivamente. La posizione è stata comunicata in relazione alle tensioni che coinvolgono diverse zone, dal Libano al Mar Rosso. Il paese insiste sulla necessità di porre fine alle ostilità in modo permanente, senza accettare pause temporanee. La richiesta è stata avanzata in un momento di crescente preoccupazione internazionale.

L’Iran non accetta un cessate il fuoco temporaneo ma vuole che il conflitto finisca «una volta per tutte» dal Libano al Mar Rosso. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, a margine del forum diplomatico in corso ad Antalya, località sulla costa mediterranea nel sud ovest della Turchia. «Non stiamo accettando alcun cessate il fuoco temporaneo», ha detto il funzionario, aggiungendo che il ciclo del conflitto dovrebbe finire «una volta per tutte» e dovrebbe coprire tutti i fronti «dal Libano al Mar Rosso», riferisce l’emittente dissidente iraniana con sede all’estero 'Iran International'. Khatibzadeh...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran: "Non accettiamo una tregua, si chiuda il conflitto per sempre"

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