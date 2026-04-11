In Iran, si registra una tregua fragile nel conflitto, mentre le banche iraniane sono state riaperte e si sono avviati negoziati in Pakistan per discutere il futuro della situazione. Le trattative si svolgono in un clima di incertezza, con incontri che coinvolgono rappresentanti di più parti per cercare di trovare una soluzione stabile. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di diversi attori internazionali.

Il conflitto in Iran ha intrapreso una fragile tregua. Riaprono le banche iraniane e partono i colloqui a Islamabad, ma restano tensioni su nucleare, Stretto di Hormuz e ruolo delle milizie alleate di Teheran Domani riapriranno le banche inIran: un segnale concreto che, al di là delle minacce reciproche, lascia intendere lavolontà di evitare una nuova escalation.Intanto, le delegazioni internazionali stanno arrivando aIslamabadper avviare i colloqui su come proseguire dopo la tregua di 15 giorni che ha fermato quasi cinque settimane di guerra. Lacittà è completamente blindatae l’hotel che ospita i negoziati indiretti è inaccessibile nel raggio di tre chilometri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, tregua fragile e negoziati blindati: in Pakistan si tratta sul futuro del conflitto

Guerra Iran, trattativa fragile e raid nella notte: 17 morti a Teheran, negoziati per tregua di 45 giorniLa guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra in una fase sempre più instabile e pericolosa, segnata da una doppia dinamica che rende il quadro...

Usa e Iran ricevono un piano di pace dal Pakistan. E sul tavolo dei negoziati piomba l’uccisione del capo degli 007 dei pasdaranProprio mentre Usa e Iran ricevono una bozza d’accordo per un piano di pace dal Pakistan, sul tavolo dei negoziati per una tregua di 45 giorni piomba...

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Iran e Stati Uniti a Islamabad: precondizioni, tensioni e scenari per la treguaLa visita a Islamabad apre una fase negoziale fragile: tra le richieste dell'Iran su Libano e asset congelati e le pressioni di Washington, il dialogo rimane in bilico ... notizie.it

LIVE | Al via i negoziati Usa-Iran a Islamabad, ma le trattative partono in salitaDelegazioni arrivate in Pakistan per negoziare il cessate il fuoco. Teheran chiede estensione della tregua e sblocco dei fondi. Scenario ancora fragile ... dire.it

La guerra in Iran e la crisi energetica in corso ci stanno sbattendo in faccia quanto siamo ancora dipendenti dai combustibili #fossili. Lo Stretto di #Hormuz, punto cruciale per il traffico mondiale di #petrolio e gas, è stato al centro di un crollo del commercio che - facebook.com facebook

Colui che, una decina di giorni fa, ha scritto questo post nel suo profilo si dichiara “marxista e anti-capitalista”. Nel post, come vedete, c’è scritto che l’Iran - violento regime autoritario dove i giovani che chiedono libertà vengono o impiccati alle gru o uccisi con x.com