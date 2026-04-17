L’Iran dopo la guerra è più duro più radicale e più pericoloso

Dopo i recenti eventi, la situazione in Iran si è fatta più rigida e imprevedibile. Nella piazza principale di Teheran è stato esposto un grande cartellone che richiama atmosfere passate o concezioni di un futuro diverso. La presenza di simboli e messaggi visivi suggerisce un clima di tensione crescente, con segnali di un cambiamento nel modo in cui la società si presenta e si esprime pubblicamente.

A Teheran, in piazza Enqelab, è comparso un cartellone che sembra uscito da un’altra epoca, o forse da un’altra idea di futuro. C’è Mojtaba Khamenei, nuovo leader supremo dell’Iran, in trincea mentre ordina ai comandanti dei Guardiani della rivoluzione di lanciare missili contro i nemici. Sopra, un richiamo esplicito alla missione divina e un paragone con l’Imam Ali, figura centrale dell’Islam sciita. È un messaggio politico, militare e religioso insieme: l’Iran che emerge dalla guerra non è più pragmatico, né più disposto al compromesso. È più ideologico, più militarizzato, più convinto di combattere una battaglia esistenziale. È questo il...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

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