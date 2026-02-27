Sanremo 2026 per Bianca Balti anno più duro dopo la chemio c' era il lutto di una vita che non c' è più

Bianca Balti torna a Sanremo 2026 come co-conduttrice, a un anno dalla sua prima partecipazione. L’attrice e modella ha raccontato che dopo la chemio ha vissuto il periodo più difficile, segnato dalla perdita di una persona cara. La presenza sul palco è per lei un momento importante, anche se caratterizzato da emozioni intense legate a quel lutto.

La quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata in gara ai duetti tra cantanti con le cover, sarà quella in cui Bianca Balti tornerà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice. A un anno di distanza dall’ultima esperienza al Festival, la modella sarà ancora al fianco di Carlo Conti nelle vesti di spalla, portando sul palco l’esperienza vissuta nell’ultimo anno in cui ha affrontato la malattia. E sarà occasione, per lei, di potersi raccontare ancor di più, per essere la testimone di tanti che affrontano il percorso della malattia lontani dalla luce dei riflettori. E in conferenza stampa Balti si è emozionata, ricordando come quello passato sia stato un anno duro, ma che sta superando “il lutto” grazie anche alla comunità di donne che ha attorno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Bianca Balti: “Ultimo anno il più duro, vissuto il lutto di una spensieratezza che non c’è più”Home > Spettacoli > Sanremo 2026, Bianca Balti: “Ultimo anno il più duro, vissuto il lutto di una spensieratezza che non c’è più” Bianca Balti,...

