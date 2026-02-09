Cinquant'anni fa a Bologna nasceva Radio Alice, la radio simbolo della controcultura italiana. Trasmetteva per poco più di un anno, poi la polizia la chiuse definitivamente, distruggendo la sede. Era un punto di riferimento per i giovani e gli attivisti di quegli anni.

Cinquant'anni fa a Bologna cominciarono le trasmissioni di Radio Alice, che si interruppero solo quando la polizia ne distrusse la sede Il 9 febbraio del 1976, cinquant'anni fa, a Bologna cominciarono le trasmissioni di una radio che trasmise in modo continuativo per poco più di un anno, ma che nonostante il suo brevissimo periodo di attività riuscì a influenzare enormemente la controcultura e la politica di quel decennio, ma anche di quelli seguenti. Si chiamava Radio Alice, trasmetteva da una piccola soffitta del civico 41 di via del Pratello ed era nata con l'ambizione di «Dare voce a chi non ha voce», come diceva il suo motto.

© Ilpost.it - La radio più influente della controcultura italiana durò poco più di un anno

