Le immagini satellitari pubblicate da The Telegraph mostrano che l'Iran sta dissotterrando le sue basi missilistiche sepolte, sfruttando il periodo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Le foto evidenziano chiaramente le operazioni in corso, con alcune strutture che vengono riportate alla luce. La mappa satellitare permette di osservare i punti specifici interessati e i cambiamenti rispetto alle immagini precedenti.

Le immagini satellitari che pubblica The Telegraph lasciano pochi dubbi: l'Iran sta dissotterrando le sue basi missilistiche sotterranee approfittando della tregua con gli Stati Uniti e Israele. L'analisi riporta come siano stati visti macchinari pesanti che rimuovevano detriti da tunnel bloccati, raccogliendo macerie e caricandole su camion vicini. Quegli ingressi erano stati deliberatamente presi di mira in precedenti attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele, nell'ambito di una strategia volta a intrappolare i lanciatori di missili sottoterra. Le immagini satellitari In particolare un'immagine satellitare...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - L'Iran dissotterra le basi missilistiche sepolte (approfittando del cessate il fuoco): le immagini satellitare

Iran, le 10 richieste per il cessate il fuoco: dal nucleare a Hormuz, fino al risarcimento danni

Notizie correlate

Iran, Gharibabadi: "Abbiamo rifiutato le richieste di cessate il fuoco"Il viceministro degli Esteri dell’Iran ha dichiarato che Teheran ha rifiutato le richieste di cessate il fuoco provenienti da Paesi come Cina,...

Leggi anche: Le incognite sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran

Aggiornamenti e contenuti dedicati

L'Iran dissotterra le basi missilistiche sepolte (approfittando del cessate il fuoco): le immagini satellitareLe immagini satellitari che pubblica The Telegraph lasciano pochi dubbi: l'Iran sta dissotterrando le sue basi missilistiche ... msn.com

Guerra in Iran, le news del 26 marzo. Trump estende al 6 aprile lo stop agli attacchiIl presidente americano: Gli iraniani stanno implorando un accordo, negoziatori facciano sul serio prima che sia troppo tardi. Poi attacca la Nato: Non ci ... repubblica.it