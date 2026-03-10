Iran Gharibabadi | Abbiamo rifiutato le richieste di cessate il fuoco
Il viceministro degli Esteri iraniano ha annunciato che il governo di Teheran ha respinto le richieste di cessate il fuoco avanzate da Cina, Francia e Russia. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di tensioni internazionali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa decisione. La notizia è stata riportata dai media ufficiali iraniani.
Il viceministro degli Esteri dell’Iran ha dichiarato che Teheran ha rifiutato le richieste di cessate il fuoco provenienti da Paesi come Cina, Francia e Russia. “Al momento, noi deteniamo il vantaggio”, ha detto Kazem Gharibabadi alla televisione statale iraniana nelle scorse ore. “La Repubblica Islamica dell’Iran ha inflitto perdite pesanti e dolorose al regime sionista, agli Stati Uniti e ai loro alleati. Basta guardare lo stato dell’economia globale e dei mercati energetici, è stato molto doloroso per loro”, ha aggiunto. “Noi deteniamo il vantaggio e, per questo motivo, la Repubblica Islamica dell’Iran determinerà la fine della guerra”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
