Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran riguardanti un possibile cessate il fuoco sono ancora in corso, ma la loro stabilità appare molto precaria. Le conversazioni sono state segnate da tensioni e differenze di posizione tra le parti coinvolte. La situazione rimane complessa e incerta, con poche certezze sulla durata o sui risultati concreti degli accordi raggiunti finora. La dinamica resta sotto stretta osservazione da parte di analisti e media.

Il primo ostacolo è arrivato subito. Quando il primo ministro pachistano, mediatore nella trattativa, ha detto che il cessate il fuoco sarebbe stato valido per entrambi i teatri di guerra, l’Iran e il Libano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha smentito immediatamente la notizia, dichiarando che in Libano non ci sarebbe stata alcuna interruzione dei combattimenti. Per dimostrarlo, l’8 aprile Israele ha effettuato i bombardamenti più massicci dall’inizio del conflitto, uccidendo decine di persone, secondo le autorità libanesi. L’Iran ha minacciato di rompere le tregua se il cessate il fuoco non viene esteso al Libano. La... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le incognite sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran

Trattative tra Stati Uniti e Iran: ipotesi cessate il fuoco legata allo Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS Negoziati in corso tra Washington e Teheran Sono attualmente in corso colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran con l’obiettivo...

Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Iran e Stati UnitiE soprattutto cosa non c'è: molte questioni rimangono irrisolte, tra cui la gestione dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare...

Trump, l'Iran e le elezioni negli Stati Uniti #usa #trump #iran #elezioniusa #midterm

Temi più discussi: Le incognite sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran - Pierre Haski; I 10 punti che l’Iran ha presentato a Trump per il cessate il fuoco. Le incognite su Hormuz e nucleare; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Tregua in Iran, cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco con gli Usa: il piano in 10 punti e le incognite su Hormuz.

Le incognite sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e IranL’accordo è così fragile che l’unica ragione che possa giustificarlo è la volontà di Donald Trump di sganciarsi a tutti i costi dalla trappola di questa guerra Leggi ... internazionale.it

Tregua in Iran, cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco con gli Usa: il piano in 10 punti e le incognite su HormuzC’è un piano in dieci punti inviato martedì da Teheran ai mediatori pakistani, e da Islamabad recapitato alla Casa Bianca, dietro l’inattesa svolta avvenuta nella notte italiana per il conflitto in co ... unita.it

L'Iran sostiene che "basi negoziali" sono state compromesse L'8 aprile, ora locale, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato in una conferenza stampa che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di inviare un'alta delegazio - facebook.com facebook

Iran e Stati Uniti riportano versioni molt diverse dell’accordo che sarebbe stato sottoscritto ieri notte. Doveva essere mediato dai cinesi non scritto in cinese x.com