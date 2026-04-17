iran trump annuncia riapertura stretto di hormuz

Alle 23 di ieri sera è iniziato un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. Nelle stesse ore, un annuncio ufficiale indica che l’Iran ha dichiarato lo stretto di Hormuz aperto e accessibile per il transito totale delle navi. Questa comunicazione segue la notizia delle tensioni nella regione e delle recenti dichiarazioni delle autorità iraniane riguardo alla riapertura dello stretto.

Alle 23 di ieri sera è entrato in vigore il cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. "L'Iran ha appena annunciato che lo stretto è completamente aperto e pronto per il pieno passaggio. Grazie!", ha scritto su Truth il presidente statunitense Donald Trump Il conflitto traStati Uniti e Iransembra essersi momentaneamente placato. È entrato in vigore nella notte tra giovedì e venerdì uncessate il fuoco di dieci giornitraLibanoeIsraele. A Beirut, allo scoccare della mezzanotte, nei sobborghi meridionali sono risuonati spari di festeggiamento, segnale di sollievo dopo settimane di combattimenti. La tregua, richiesta con forza dall’Iran, potrebbe aprire la strada anegoziati più ampi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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#Trump "L'Iran ha appena annunciato che lo Stretto di Hormuz è pienamente aperto e pronto per il transito completo. grazie". Così il Presidente degli #StatiUniti sul suo social Truth. facebook

L'Iran annuncia la completa riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Il prossimo round di trattative Usa-Iran è atteso a Islamabad, probabilmente domenica, riferisce Axios #ANSA x.com