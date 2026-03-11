Nicole Kidman interpreta Kay Scarpetta la famosa patologa di origini italiane con una stravagante sorella e una nipote genio dei computer

S barca su Prime Video da oggi Scarpetta, la nuova serie crime thriller a sfondo forense, tratta dalla celebre saga letteraria di Patricia Cornwell. Protagonista il personaggio della patologa Kay Scarpetta, interpretata da Nicole Kidman. Da Nicole Kidman a Penélope Cruz: le muse di Chanel in front row per Matthieu Blazy X Leggi anche › Nicole Kidman e Keith Urban: il divorzio è ufficiale La serie, creata dalla sceneggiatrice e showrunner Liz Sarnoff, già autrice di Los t, si snoda tra il passato e il presente di Scarpetta, tra la fine degli anni ’90, quando il medico legale muoveva i primi passi, e l’oggi. Scarpetta si dovrà confrontare con un nuovo serial killer e anche con un caso di 28 anni prima. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Nicole Kidman interpreta Kay Scarpetta, la famosa patologa di origini italiane con una stravagante sorella e una nipote genio dei computer

