L' Inter travolge il Cagliari 3-0 e vola a +12 sul Napoli

L'Inter ha conquistato una vittoria di misura contro il Cagliari, chiudendo con un risultato di 3-0. La squadra di Christian Chivu ha segnato tutti e tre i gol durante la partita, portandosi a dodici punti di vantaggio sul Napoli. La gara si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo e lascia l'Inter in una posizione di vantaggio in classifica, in attesa delle prossime partite.

AGI - Tre gol che sanno di scudetto per l'Inter di Christian Chivu, che batte 3-0 il Cagliari e si lancia a dodici punti di distacco dal Napoli, in attesa che la squadra di Conte affronti la Lazio. Thuram, Barella e Zielinski i marcatori nerazzurri, niente da fare per un Cagliari comunque propositivo e ordinato nel primo tempo, salvo poi disunirsi dopo la prima rete interista. La prima occasione nitida della gara ce l'ha l'Inter, al quarto d'ora, su una palla vagante a ridosso di Caprile che Dimarco tenta di spingere in rete a porta sguarnita, provvidenziale l'intervento di Adopo sulla linea. Manca di precisione l'Inter, che arriva spesso nella trequarti dei sardi ma senza trovare il guizzo vincente.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Inter travolge il Cagliari 3-0 e vola a +12 sul Napoli MANITA BIANCONERA, Spalletti VOLA: Juventus-Cremonese 5-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Notizie correlate Leggi anche: Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri a +12 sul Napoli Inter-Cagliari, per Chivu l'occasione per volare a +12 sul Napoli: il pronosticoI nerazzurri aprono a San Siro la 33ª giornata contro la squadra di Pisacane: vincendo ancora metterebbe pressione a Conte e agli azzurri Sarà... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Post NAPOLI-MILAN | L’INTER Travolge La ROMA E Corsa CHAMPIONS Full Record (FdAGRemv5x); Il Milan affonda in casa e viene avvicinato dalla Juve; L’Udinese travolge il Milan: i bianconeri vincono 3-0 a San Siro; Mondiali donne, qualificazioni: l'Italia travolge la Serbia, primo successo azzurro. Serie A: l'Inter travolge il Cagliari nella ripresa, a San Siro finisce 3-0L'Inter travolge il Cagliari nella ripresa nell'anticipo del venerdì sera della 33/a giornata di Serie A, e con il 3-0 di San Siro si avvicina sempre più allo scudetto. I gol di Thuram al 7' st, di Ba ... ansa.it L'Inter travolge il Cagliari, tre gol che sanno di scudettoTre gol che sanno di scudetto per l’Inter di Christian Chivu, che batte 3-0 il Cagliari e si lancia a dodici punti di distacco dal Napoli, in attesa che la ... gds.it Reazione doveva essere… e reazione è stata! La Roma si rialza dopo il tonfo contro l’Inter e travolge il Pisa con un netto 3-0 Protagonista assoluto Malen, che firma una prestazione da incorniciare Tutti i dettagli nel link facebook #SerieA Nel big match della domenica di Pasqua, a San Siro riprende la corsa del campionato di serie A: l' #Inter travolge la Roma per 5-2 e dopo tre gare senza vittoria porta a casa 3 preziosissimi punti per la corsa allo scudetto. x.com