Nel match tra Inter e Cagliari, in programma a San Siro per la 33ª giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro ha dichiarato che la partita rappresenta un'opportunità per allungare a +12 sul Napoli in classifica. I nerazzurri scendono in campo contro la squadra di Pisacane, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe risultare decisiva per la loro posizione in campionato.

I nerazzurri aprono a San Siro la 33ª giornata contro la squadra di Pisacane: vincendo ancora metterebbe pressione a Conte e agli azzurri Sarà proprio l'Inter capolista in Serie A ad aprire la 33ª giornata affrontando la squadra di Pisacane, uscita vincente dallo scontro con la Cremonese e pertanto in una posizione più tranquilla rispetto alle ultime settimane. Possibilità di andare a +12 sul Napoli per Chivu. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Cagliari in programma venerdì 17 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Dopo i successi contro la Roma (5-2) e il Como (4-3 sul Lago), l'Inter ha la grande occasione per mettere pressione al Napoli, che aspetta al Maradona l'ex Sarri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Cagliari, per Chivu l'occasione per volare a +12 sul Napoli: il pronostico

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