Inter-Cagliari 3-0 nerazzurri a +12 sul Napoli

Nella 33ª giornata di Serie A, l'Inter ha battuto il Cagliari con un risultato di 3-0 nel secondo anticipo. Con questa vittoria, i nerazzurri aumentano il vantaggio sul Napoli, raggiungendo un +12 in classifica. La squadra guidata da Chivu ha messo a segno le reti durante l'incontro, consolidando la propria posizione in vetta alla classifica del campionato.

L’Inter compie un altro passo verso lo scudetto. I nerazzurri di Chivu superano il Cagliari 3-0 nel secondo anticipo della 33esima giornata di Serie A. Le reti nella ripresa. A sbloccare il risultato è Thuram (52'), poco dopo arriva il raddoppio dell’ex Barella (56'). Nel recupero a segno anche Zielinski (92'). In classifica l’Inter si porta a 78 punti, a +12 sul Napoli domani atteso dal match con la Lazio. I sardi restano fermi a quota 33. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Inter-Fiorentina 3-0: gol e highlights | Serie A

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