L'Inter ha vinto 3-0 contro il Cagliari nella partita giocata a San Siro. La squadra ha ottenuto tre punti che le permettono di salire a più dodici in classifica. Con cinque giornate rimaste alla fine del campionato, il vantaggio sul Napoli è di almeno nove punti. La partita si è svolta nel tardo pomeriggio di domenica, con l'Inter che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.

Milano, 17 aprile 2026 – L'Inter vola momentaneamente a più dodici e, mal che vada, avrà almeno nove punti di vantaggio sul Napoli a cinque giornate dalla fine. E' l'ipoteca dello Scudetto. A San Siro la capolista ha sconfitto il Cagliari 3-0 nell'anticipo del sabato grazie alle marcature nella ripresa di Marcus Thuram, Nicolò Barella e Piotr Zielinski, nell'ambito di una partita vinta e gestita senza troppi patemi dall'Inter, che ha creato quanto basta davanti e rischiato quasi nulla dietro. Match solido per gli uomini di Chivu che non si sono fatti distrarre e hanno tenuto le mani sul manubrio e da domani potranno pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como in programma martedì sempre a San Siro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'Inter non si ferma e batte anche il Cagliari: 3-0 a San Siro

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