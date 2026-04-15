Venerdì sera, allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si giocherà l’anticipo della 33ª giornata di Serie A tra Inter e Cagliari. I sardi si preparano a affrontare questa trasferta, mentre il portiere avversario, noto per aver avuto un ruolo importante nelle sfide precedenti, è al centro dell’attenzione. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre in una fase cruciale del campionato.

Il venerdì sera dello Stadio Giuseppe Meazza di San Siro vedrà protagonista l’anticipo della 33ª giornata di Serie A, dove il Cagliari affronterà l’Inter. La sfida sul prato milanese sarà gestita dal direttore di gara Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, supportato da Luigi Rossi di Rovigo e Alex Cavallina di Parma, mentre Kevin Bonacina della sezione di Bergamo ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR, la supervisione sarà affidata a Francesco Meraviglia di Prato e Marco Di Bello di Brindisi. Statistiche e precedenti tra i due club. Analizzando il percorso storico del Cagliari quando si trova sul rettangolo verde sotto la direzione di Marchetti, emergono dati che delineano un quadro complesso per i rossoblù.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter-Cagliari, sfida a San Siro: il Cagliari teme il “maledetto” Marchetti

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