Tra il 2018 e il 2019 ho scritto un libro intitolato Chiudete Internet, di cui sono ancora molto affezionato. Recentemente, un articolo di Linkiesta Etc analizza il rapporto tra tecnologia e emozioni positive, offrendo uno sguardo sugli aspetti legati alla sfera emotiva e alle potenzialità delle innovazioni digitali. L’articolo approfondisce come le nuove tecnologie possano influenzare le sensazioni e le relazioni umane, senza tralasciare i rischi associati.

Tra il 2018 e il 2019 ho scritto un libro intitolato Chiudete Internet cui sono ancora molto affezionato. Chiudere Internet, ma in realtà i social network, era la mia “modesta proposta”, ispirata nel titolo al pamphlet satirico scritto nel ’700 da Jonathan Swift per evitare che i bambini poveri diventassero un peso per la società. La satira di Swift proponeva di farli ingrassare e poi di darli da mangiare ai ricchi proprietari terrieri. In modo meno macabro, ma altrettanto paradossale, con Chiudete Internet proponevo di cambiare il modello di business dei social network, allora come oggi impostato sull’ingabbiare gli utenti in una bolla, in una scatola da esperimenti per cavie, per manipolare i loro comportamenti, indirizzare i loro consumi e, ben più grave, influenzare le loro opinioni.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Linkiesta Etc racconta il rapporto tra tecnologia e (buone) emozioni

Notizie correlate

Iterchimica tra le buone pratiche territoriali del rapporto 2025/2026 DI ASviSAnche per il 2025 l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha pubblicato il suo Rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi di...

IA e città di domani: all'Arsenale si indaga sul rapporto tra sviluppo urbano e tecnologiaPisa, 8 aprile 2026 - Città intelligenti, algoritmi e futuro urbano: Pisa prova a guardare avanti e lo fa mettendo insieme accademia, imprese e...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Emotica | Il numero de Linkiesta Etc dedicato alla tecnologia delle emozioni; Raffinare l’immaginazione Animating the World è un festival per ricostruire il proprio sé ecologico; Pagina 2 - Linkiesta.it; Andiamo a Islamabad | Tregua tra Israele e Libano, è già entrata in vigore.

Linkiesta Etc – Emotica, Cover di Alex ValentinaL’editoriale di Christian Rocca che apre la nostra rivista di lifestyle, design, arte e moda che, in questo numero, riflette sul legame tra umanoidi senzienti e umani robotizzati. Disponibile su Linki ... linkiesta.it

Nella South Wing, miart ridisegna il proprio formato tra jazz, nuove sezioni e dialogo con la città Di Linkiesta Etc linkiesta.it/2026/04/miart-… via @Linkiesta x.com