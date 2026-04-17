L’informazione pubblica nel mirino dei governi europei

Negli ultimi anni, diversi paesi dell’Unione Europea hanno registrato una diminuzione dei fondi destinati ai media pubblici o hanno subito pressioni politiche che ne hanno compromesso l’autonomia. Questa situazione riguarda sia le emittenti radiofoniche che televisive di proprietà pubblica, che si trovano a dover affrontare sfide legate alla riduzione delle risorse o a interventi esterni nel loro operato.

In quindici anni al potere Viktor Orbán ha trasformato il servizio pubblico radiotelevisivo ungherese in una macchina di propaganda del governo. È solo l’esempio più estremo dei pericoli che incombono sui canali televisivi e radiofonici pubblici europei, ma non l’unico. In gran parte dei paesi dell’Unione il calo dei finanziamenti o le pressioni politiche hanno indebolito la capacità di queste emittenti di contribuire a un’informazione libera, indipendente e pluralista. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania).🔗 Leggi su Internazionale.it

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APPENDINO VERGOGNOSA: Anarchici VOSTRI ALLEATI!

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