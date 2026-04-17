Un'influencer è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a una biopsia, dopo aver notato da tempo un linfonodo ingrossato. La donna ha condiviso sui social il momento in cui è stata sottoposta all'esame e ha spiegato che, in caso di dubbi, il medico ha raccomandato di procedere con la biopsia. La notizia ha attirato l'attenzione dei follower, interessati alla sua condizione di salute.

N atalia Paragoni è stata ricoverata in ospedale per una biopsia, e sui social ha raccontato ai follower il momento delicato che sta vivendo. L’influencer ha spiegato di aver scoperto «da circa un mesetto questo bozzo, questa palla», che un’ecografia ha identificato come un linfonodo ingrossato. E quindi è stata sottoposta a una biopsia per capire la causa: «Mi hanno prelevato il tessuto, tra dieci giorni capiamo cos’è». Natalia Paragoni, che a dicembre ha annunciato di essere incinta del secondo figlio, non ha nascosto la paura: «Non ho dormito nulla», ed ha avuto momenti «di panico» prima dell’intervento. Ma che cosa sono i linfonodi? Perché a volte si ingrossano e, in alcuni casi, è necessario approfondire con esami specifici? Ecco tutto quel che c’è da sapere.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'influencer aveva da tempo un linfonodo ingrossato. Il medico: «Se ci sono dubbi è importante la biopsia»

Notizie correlate

Biopsia al collo per Natalia Paragoni incinta: “Ho un linfonodo di 4 centimetri”Natalia Paragoni ha condivisosui social un momento di preoccupazione legato alla sua salute.

Meteo Pasqua e Pasquetta, per Giuliacci non ci sono dubbi: ecco che tempo faràLe condizioni meteo degli ultimi giorni hanno acceso più di una preoccupazione in vista delle festività pasquali.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Alice Campello, la riflessione sui social: Non puoi forzare qualcosa che non ti rende felice; Tony Effe e Giulia De Lellis si sposano, l’indizio delle foto in atelier e la prova degli abiti; Chiara Balistreri in lacrime: il suo ex violento torna in libertà; ClioMakeUp, lo sfogo dopo il furto della borsa: Dentro c'era la mia vita. Già una volta la community mi ha aiutata.

L'influencer Carlotta Mondelli regala il viaggio a Dubai a una follower, dopo un giorno scoppia la guerra e restano bloccate: «Vacanza indimenticabile, purtroppo»La giovane vive a Dubai e si era fatta raggiungere da una follower poche ore prima che scoppiasse la guerra in Iran Un viaggio da sogno trasformato in un’attesa carica di tensione. L’influencer ... leggo.it

A gennaio i giudici aveva prosciolto l’influencer dall’accusa di truffa aggravata per i casi di beneficenza dopo che il Codacons aveva ritirato la querela facebook