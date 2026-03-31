Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno sollevato preoccupazioni riguardo al tempo previsto per Pasqua e Pasquetta. Secondo le previsioni, non ci sono dubbi sul fatto che le condizioni climatiche influenzeranno le celebrazioni e le attività all'aperto durante le festività. Le previsioni indicano un'attenuazione delle perturbazioni, ma ancora alcune incognite sulla stabilità atmosferica.

Le condizioni meteo degli ultimi giorni hanno acceso più di una preoccupazione in vista delle festività pasquali. Il brusco calo delle temperature e il ritorno del maltempo hanno fatto pensare a un possibile scenario instabile anche per Pasqua e Pasquetta. Ma secondo gli esperti, il quadro è destinato a cambiare in modo netto proprio a ridosso del weekend festivo. L’analisi di Mario Giuliacci: cosa sta succedendo ora. A fare chiarezza è Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha analizzato l’evoluzione dei prossimi giorni. Secondo l’esperto, un nucleo di aria fredda si è riversato sull’Adriatico dopo essere partito dal sud della Groenlandia e aver attraversato l’Europa fino alle Alpi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo Pasqua e Pasquetta, per Giuliacci non ci sono dubbi: ecco che tempo farà

Articoli correlati

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? La tendenza meteo e cosa sapereSebbene manchino ancora molti giorni, i principali modelli matematici stanno iniziando a inquadrare quali potrebbero essere le condizioni...

Leggi anche: Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, la tendenza meteo di Abelli: “Diversi scenari possibili”

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Meteo Pasqua e Pasquetta: 5/6 Aprile con Temporali e Clima fresco. Le proiezioni propendono per l'instabilità; Il meteo di Pasqua e Pasquetta: bel tempo ma locali piogge al Sud; Meteo. Pasqua e Pasquetta, lo scenario più probabile, tendenza; In arrivo forti venti e neve. Allerta gialla in 6 regioni.

Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: bel tempo (oltre 20 gradi) con locali pioggeLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: bel tempo (oltre 20 gradi) con locali piogge ... tg24.sky.it

Meteo Pasqua e Pasquetta 2026: cosa ci aspetta davvero Le ultime previsioni meteo potrebbero cambiare i piani - facebook.com facebook

Pioggia e #neve al Centro-Sud, Pasqua al sole » #meteo su x.com