L' imprenditore romagnolo scommette su Milano Aprirò il terzo locale con un omaggio alla piadina

Un imprenditore romagnolo, originario di Cattolica, annuncia l’apertura di un nuovo locale a Milano, il terzo nel suo progetto Ketobar. Dopo aver avviato attività a Rimini, Pesaro e Verona, si prepara a lanciare il nuovo locale nel capoluogo lombardo. La novità prevede un omaggio alla piadina, piatto tradizionale della regione di origine dell’imprenditore. L’apertura è prevista nei prossimi mesi.

Da Rimini a Milano, passando per Pesaro e Verona. Il progetto Ketobar, nato in Romagna dall’imprenditore cattolichino Mirco Bastianelli, continua il suo percorso di crescita e si prepara a compiere un ulteriore passo con l’apertura di un locale nel capoluogo lombardo. L’inaugurazione è fissata.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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