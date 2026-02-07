Acquisisce il resort e scommette sul Salento per esportare la vacanza all inclusive ' in stile romagnolo'

Gianluca Scialfa, imprenditore di Cesenatico, ha deciso di puntare sul Salento. Ha acquistato il grande villaggio di Minervino, in provincia di Lecce, con l’obiettivo di portare lo stile vacanze all inclusive tipico della Romagna anche in Puglia. La mossa mira a espandere la catena ‘Color Holiday’ e a far conoscere il mare e il relax del Salento a un pubblico più ampio.

L'operatore turistico Gianluca Scialfa, di Cesenatico, porta la catena 'Color Holiday' in Puglia. Il gruppo romagnolo, che conta circa una decina tra alberghi e villaggi nelle tre province della Riviera, ha infatti acquisito il grande villaggio di Minervino, in provincia di Lecce.

