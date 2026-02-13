Ryanair scommette ancora su Torino | un terzo aereo con base a Caselle per l' estate e nuovi voli per Sofia e Tirana

Da torinotoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryanair scommette ancora su Torino: un terzo aereo con base a Caselle per l'estate e nuovi voli per Sofia e Tirana. La compagnia low cost irlandese ha deciso di rafforzare la presenza nell'aeroporto torinese, annunciando giovedì 12 febbraio che manterrà e potenzierà la sua base aerea, introducendo un nuovo aeromobile e nuove rotte per la prossima stagione estiva. Questa scelta deriva dalla crescente domanda di collegamenti internazionali e dall'interesse della compagnia a investire nella città, con un dettaglio che distingue questa volta le sue mosse: i voli per Sofia e Tirana saranno operati con frequenze migliorate

Continuano gli investimenti di Ryanair in città. L'Aeroporto di Torino, a Caselle, continua a suscitare l'attenzione della compagnia aerea numero uno in Europa e in Italia che, nella giornata di giovedì 12 febbraio, ha annunciato e confermato novità in arrivo in vista dell'estate 2026. Una delle novità più importanti a riprova del forte sodalizio tra Ryanair e l'Aeroporto di Torino Caselle riguarda un nuovo aereo che avrà base in città dall'estate del 2026, il terzo basato nel capoluogo – un investimento da 300 milioni di dollari – che garantirà oltre 380 volti settimanali su un totale, aggiornato, di 32 rotte.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

