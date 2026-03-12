Macron il piano | centrali nucleari dietro le Alpi Italia circondata

Il presidente francese ha aperto il secondo Vertice internazionale sul nucleare civile alla Seine Musicale di Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi. Durante l’evento ha affermato che il nucleare rappresenta una fonte di progresso, prosperità e indipendenza e ha annunciato un piano per costruire centrali nucleari dietro le Alpi, con l’Italia circondata da queste nuove installazioni.

«C’è bisogno del nucleare. Una fonte di progresso, di prosperità e di indipendenza». Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto ieri il secondo Vertice internazionale sul nucleare civile alla Seine Musicale di Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi. Un vertice organizzato dalla Francia assieme all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per rilanciare il nucleare civile come opportunità economica, ecologica e geopolitica, sullo sfondo della guerra in Medio Oriente che ha evidenziato le fragilità delle economie dipendenti dai combustibili fossili. Rivolgendosi alla platea di leader e rappresentanti di Stati e istituzioni internazionali, tra cui il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, Macron ha sottolineato che il summit si tiene in un contesto particolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

