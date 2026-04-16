Da tre anni, la casa di pneumatici è l’unico fornitore ufficiale per le 18 vetture della categoria LMGT3 impegnate nel mondiale endurance, che prende il via nel weekend del 19 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Inoltre, nel medesimo evento, torna il dirigibile Blimp, che da tempo accompagna le competizioni con le sue immagini aeree. La presenza della fornitura unica e del dirigibile rappresentano due elementi distintivi della manifestazione di quest’anno.

La 6 Ore di Imola, in programma nel weekend di domenica 19 aprile dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, segna il debutto stagionale per le squadre e i piloti del Fia World Endurance Championship (Wec) 2026. È tutto pronto, ormai, per il primo degli otto appuntamenti stagionali e fra coloro che puntano a partire con il piede giusto c'è anche Goodyear, l'azienda statunitense che per il terzo anno di fila si presenta al via del mondiale delle gare di durata come fornitore esclusivo di pneumatici per la categoria LMGT3. Tutte e 18 le vetture iscritte a questa classe, infatti, scenderanno in pista a Imola (insieme ai prototipi della categoria hypercar) e nelle sette successive tappe della stagione con pneumatici Goodyear Eagle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wec, Goodyear è fornitore unico nella categoria LMGT3. E a Imola torna il dirigibile Blimp

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