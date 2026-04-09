Asilo Lilliput rivolta dei genitori | sconti negati dopo gli scioperi

A Mogliano Veneto, il comitato dei genitori dell’asilo nido Lilliput ha avviato una disputa con l’amministrazione comunale, motivata dalla decisione di non concedere sconti alle famiglie dopo gli scioperi che si sono svolti recentemente. La questione riguarda presunte lacune nelle regole che regolano le tariffe, influendo sulle finanze delle famiglie coinvolte. La disputa ha portato a un confronto pubblico tra i rappresentanti dei genitori e i responsabili comunali.

A Mogliano Veneto, il comitato dei genitori dell’asilo nido Lilliput ha aperto una serrata sfida con l’amministrazione comunale a causa di lacune regolamentari che colpiscono direttamente il bilancio delle famiglie. La controversia nasce dalla gestione degli scioperi del personale della mensa avvenuti tra ottobre e dicembre 2025, situazioni che hanno costretto i piccoli utenti a rientrare a casa dopo il pranzo, impedendo la frequenza pomeridiana e innescando un contenzioso sulla corretta applicazione degli sconti sulle rette. Una cronologia di disagi tra sciopero e impossibilità di rientro. Il percorso che ha portato le famiglie alla protesta è iniziato lo scorso dicembre, quando sono state inoltrate le prime richieste di chiarimento all’ente locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asilo Lilliput, rivolta dei genitori: sconti negati dopo gli scioperi Leggi anche: Niente benedizioni di Pasqua, il prete resta fuori scuola. Dopo gli inchini all’Islam, a Chiusi la preside si arrende agli atei. Genitori in rivolta L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazzadi Sonia Fardelli Vogliono andare fino in fondo le sessanta famiglie dei bambini che frequentavano l’asilo nido Ambarabà di Soci, chiuso da novembre...