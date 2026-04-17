A Roma, nel Municipio VII, sono scoppiate proteste da parte dei genitori contro la presenza di libri considerati gender nelle strutture per l'infanzia. La discussione riguarda il contenuto di alcuni testi distribuiti negli asili, che alcuni genitori ritengono un tentativo di rieducazione forzata dei bambini. La questione è stata riportata in prima pagina da un quotidiano locale alcuni giorni fa.

A Roma, nel Municipio VII, è montata la protesta per i libri gender diffusi negli asili, di cui Il Giornale ha parlato in esclusiva alcuni giorni fa. Alcuni manifesti, in cui si legge “No gender negli asili, giù le mani dai bambini. Tomassetti vergogna” sono comparsi questa notte nel Municipio, affissi dal comitato spontaneo di mamme e papà del territorio, “allarmati dai tentativi del Presidente del Municipio XII di portare avanti la teoria del gender già dagli asili”. Nel volantino i genitori rivendicano di non poter “tacere davanti all'ennesimo atto volto a i nserire di forza la propaganda gender già dai primi anni di vita, nel tentativo d i 'rieducare' forzatamente i nostri bambini a tale ideologia”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Libri gender negli asili, la rivolta dei genitori: “Tentativo di rieducare forzatamente i bimbi”

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