Lorenzo Radice ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali, motivato dal sostegno di una coalizione più ampia, che ora include anche la nuova lista “Fare centro con Radice”. La decisione arriva dopo un incontro con i rappresentanti dei partiti storici e un gruppo di cittadini che condividono l’obiettivo di continuare il lavoro già avviato. La lista, che si presenta come una proposta di centro, si affianca alle altre forze politiche come il Pd, Insieme per Legnano e RiLegnano, rafforzando così la presenza del primo cittadino sulla scena politica locale.

Il sindaco Lorenzo Radice riparte dal supporto di una coalizione che ha acquisito anche un nuovo simbolo nella corsa verso le prossime elezioni amministrative, una coalizione che, per quanto ancora possibile, allarga "al centro": ieri mattina Radice ha ufficializzato la sua candidatura e si chiama “ Fare centro con Radice “ la quarta lista che va ad aggiungersi a quelle che storicamente hanno sostenuto l’attuale primo cittadino, vale a dire Pd, Insieme per LegnanoLegnano popolare e RiLegnano. Il punto di partenza che ha condotto a ricandidare il sindaco (Radice ha dato la sua disponibilità a fine 2025) è costituito dai risultati ottenuti in questo mandato: "Parlerò molto poco di me e della scelta di ricandidarci – ha detto Radice, al quale è toccato il compito di tirare le fila di un mandato amministrativo in dirittura d’arrivo, per poi rilanciare la sfida –: dico di ricandidarci perché oggi è la presentazione della coalizione, non è la presentazione della mia singola candidatura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco Radice si ripresenta. Coalizione ancora più ampia con la quarta lista “Fare centro“

Questa mattina a Faenza, in corso Mazzini, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede elettorale di Gabriele Padovani, candidato sindaco di centrodestra.

In città il sindaco Diego Ferrara ha parlato della situazione di rischio legata alla fragilità idrogeologica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.