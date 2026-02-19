Sessanta anni di arte e storia sociale incontro con Franco Scepi al Circolo dell’Unione

Il Circolo dell’Unione ospita mercoledì 25 febbraio alle 18 Franco Scepi, artista e testimone di sessant’anni di arte e impegno sociale. La sua carriera si estende tra Milano e New York, attraversando periodi cruciali della storia recente. Durante l’incontro, Scepi mostrerà alcune delle sue opere più significative, evidenziando come l’arte abbia sempre accompagnato le trasformazioni sociali. La serata offrirà un’occasione per scoprire il suo contributo nel dialogo tra arte e società. L’evento si svolge in un ambiente ricco di storia, nel cuore della città.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 18 il poliedrico artista Franco Scepi presenterà al Circolo dell'Unione una sintesi del suo articolato percorso di Arte e Storia Sociale, tra Milano e New York, dal dopoguerra ad oggi. Un racconto inebriante che trascinerà i presenti nel fantastico mondo dell'artista grazie al supporto visivo, filmico e sonoro che il divulgatore culturale Giovanni Crotti ha elaborato rifacendosi alle immagini che raffigurano 60 anni di attività personale nelle arti (visive, cinema, musica, performance).Centrale il concept Over Ad Art per andare oltre la comunicazione corruttiva della globalizzazione, ed altrettanto centrale il quadro "Uomo per la Pace", nato nel 1977 dall'incontro di Scepi con Karol Wojtyla a Cracovia, considerato da Gorbaciov anticipatore del crollo del muro di Berlino e della fine della guerra fredda.