Trump | Guerra quasi terminata ma Netanyahu | Non abbiamo ancora finito I media Usa | Usate munizioni per 5,6 miliardi in 2 giorni La Turchia schiera i Patriot | Borse in positivo giù il greggio

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra è quasi terminata, mentre il primo ministro israeliano ha affermato che non è ancora finita. I media americani hanno riferito che in due giorni sono state utilizzate munizioni per 5,6 miliardi di dollari. La Turchia ha schierato i sistemi Patriot e le borse azionarie sono in rialzo, mentre il prezzo del greggio è in calo. Il capo del Pentagono ha descritto la giornata come la più pesante in termini di attacchi.