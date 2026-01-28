VIDEO Casoria 117 persone fuori casa dopo il crollo | tra macerie e attese parlano gli sfollati

Una notte di paura a Casoria, dove 117 persone si sono ritrovate senza casa dopo il crollo parziale di una palazzina in via Cavour. La gente si è svegliata di soprassalto tra le macerie, cercando di capire cosa fosse successo. Ora, tra attese e speranze, gli sfollati raccontano le loro storie e aspettano risposte. La situazione resta complicata e ancora non si conoscono i tempi per il ritorno nelle abitazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Una notte, un boato, la corsa fuori casa. A Casoria l’emergenza non è finita con il crollo parziale della palazzina di via Cavour, avvenuto il 23 gennaio. Da quel momento decine di famiglie vivono sospese, tra strutture temporanee, parenti e controlli tecnici ancora in corso. Il cedimento dell’edificio è arrivato dopo segnalazioni di rumori, crepe e una perdita d’acqua nella condotta sotterranea. Lo sgombero preventivo ha evitato il peggio, ma l’onda lunga dell’emergenza ha portato a ulteriori evacuazioni negli edifici vicini. Oggi il numero degli sfollati è salito a 117 persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Casoria, 117 persone fuori casa dopo il crollo: tra macerie e attese parlano gli sfollati Approfondimenti su Casoria Crollo Crollo Casoria, i residenti: "Potevamo morire sotto le macerie" |VIDEO A Casoria, in provincia di Napoli, si sono vissuti momenti di grande tensione a causa del crollo in via Cavour. Crollo Casoria, Regione al lavoro per allestire tensostruttura per gli sfollati Dopo il crollo di ieri a Casoria, nel Napoletano, sono state evacuate 90 persone per motivi di sicurezza, tra cui quelle del palazzo interessato e delle strutture vicine. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Casoria Crollo Casoria, salgono a 109 gli sfollatiSalgono a 109 le persone sfollate per il crollo di via Cavour a Casoria. Ieri i vigili del fuoco hanno sgomberato altre famiglie in via Padre Ludovico Vico. Le istituzioni sono sempre attive sul terri ... rainews.it #Casoria, altro sgombero in via Padre Ludovico da Casoria. 13 famiglie con 19 persone si vanno ad aggiungere ai 98 già sfollati in via Cavour. Intanto stasera il Prefetto ha incontrato anche una delegazione del comitato che si è autoformato. NanoTv - facebook.com facebook Crollo Casoria, Regione al lavoro per allestire tensostruttura per gli sfollati. Vertice in prefettura a Napoli: 90 le persone sgomberate. Strada resta interdetta #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.