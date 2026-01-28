VIDEO Casoria 117 persone fuori casa dopo il crollo | tra macerie e attese parlano gli sfollati

Una notte di paura a Casoria, dove 117 persone si sono ritrovate senza casa dopo il crollo parziale di una palazzina in via Cavour. La gente si è svegliata di soprassalto tra le macerie, cercando di capire cosa fosse successo. Ora, tra attese e speranze, gli sfollati raccontano le loro storie e aspettano risposte. La situazione resta complicata e ancora non si conoscono i tempi per il ritorno nelle abitazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti   Una notte, un boato, la corsa fuori casa. A Casoria l’emergenza non è finita con il crollo parziale della palazzina di via Cavour, avvenuto il 23 gennaio. Da quel momento decine di famiglie vivono sospese, tra strutture temporanee, parenti e controlli tecnici ancora in corso. Il cedimento dell’edificio è arrivato dopo segnalazioni di rumori, crepe e una perdita d’acqua nella condotta sotterranea. Lo sgombero preventivo ha evitato il peggio, ma l’onda lunga dell’emergenza ha portato a ulteriori evacuazioni negli edifici vicini. Oggi il numero degli sfollati è salito a 117 persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

