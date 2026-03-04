libano sfollati dormono in strada a beirut dopo i raid israeliani

A Beirut, centinaia di civili hanno passato la notte all'aperto dopo aver lasciato le zone colpite dai bombardamenti israeliani nel sud del Libano e nella periferia meridionale della città. Le persone si sono rifugiate in strada, senza un riparo stabile, dopo i raid aerei che hanno coinvolto diverse aree della capitale e del sud del paese.

(LaPresse) Centinaia di civili hanno trascorso la notte all'aperto a Beirut, dopo essere fuggiti dai pesanti bombardamenti israeliani nel sud del Libano e nella periferia meridionale della capitale. Famiglie intere hanno trovato riparo nelle piazze pubbliche, lungo il lungomare e persino nelle auto parcheggiate, stendendo coperte sui marciapiedi nelle zone centrali della città, finora in gran parte risparmiate dagli attacchi. La fuga è l'effetto dell'ultima escalation tra Israele e Hezbollah, il gruppo militante libanese sostenuto dall'Iran. Israele ha dichiarato di aver lanciato raid in risposta ai colpi di arma da fuoco e ai razzi sparati dal movimento sciita verso il proprio territorio.

Beirut: "Un morto nei raid israeliani nel Sud del Libano"Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato oggi un morto e un ferito.

