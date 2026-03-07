Iran il ministro israeliano Katz al Libano | Fermate Hezbollah o ne pagherete il prezzo

Il ministro della Difesa israeliano ha rivolto un messaggio al presidente libanese, affermando che se il governo del Libano non fermerà i bombardamenti di Hezbollah, Israele adotterà le sue misure. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con Hezbollah coinvolto in azioni militari contro Israele e il governo libanese che si trova sotto pressione.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito il presidente libanese Joseph Aoun che se il governo libanese non fermerà i bombardamenti di Hezbollah il suo Paese ne pagherà il prezzo pieno. “Se non farete rispettare la legge e se la scelta sarà tra proteggere i nostri cittadini e la sicurezza dei nostri soldati o lo Stato del Libano, sceglieremo di proteggere i nostri cittadini e i nostri soldati. Il governo del Libano pagherà un prezzo molto alto ”, ha affermato Katz. L’ultima ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito obiettivi nella valle della Bekaa orientale in Libano; Hezbollah, sostenuto dall’ Iran, ha invece dichiarato che i suoi combattenti si sono scontrati con una forza israeliana che è atterrata sul posto venerdì sera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

