L' Fmi ristabilisce le relazioni con il Venezuela

Il Fondo monetario internazionale ha ripristinato le relazioni con il Venezuela, sospese nel 2019. La decisione segna un passo importante dopo diversi anni di interruzione nei rapporti tra le due parti. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i motivi di questa scelta, ma la ripresa delle relazioni si concentra principalmente sulla possibilità di collaborare in ambito economico e finanziario. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del Fondo.

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ripristinato le sue relazioni con il Venezuela, sospese nel 2019. L'Fmi "ha avviato un dialogo con il governo venezuelano, sotto l'amministrazione della presidente ad interim Delcy Rodriguez ", ha dichiarato il fondo. L'interruzione delle relazioni era avvenuta a causa delle dispute sul riconoscimento del governo del presidente de facto Nicolás Maduro Moros. Sostenuta dalla maggioranza dei Paesi membri, l'attuale decisione dell'istituzione guidata da Kristalina Georgieva apre alla possibilità di un futuro sostegno finanziario al Venezuela, qualora richiesto dal governo di Caracas. I rapporti erano stati sospesi sette anni fa quando l'Fmi aveva riconosciuto l'opposizione come autorità legittima.🔗 Leggi su Lanazione.it

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