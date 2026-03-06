Gli Stati Uniti e il Venezuela hanno annunciato l'intenzione di riprendere i rapporti diplomatici, interrompendo così una rottura avvenuta nel 2019. Le due nazioni hanno concordato di avviare processi per riattivare le rappresentanze diplomatiche e riprendere i contatti ufficiali. La decisione segue incontri tra le rispettive rappresentanze e segnala un passo verso un riavvicinamento tra i due paesi.

L’annuncio è arrivato al termine di una visita in Venezuela del segretario dell’interno statunitense Doug Burgum, che si è detto fiducioso sulle prospettive di cooperazione nel settore petrolifero e in quello minerario. “Sono molto ottimista riguardo a un aumento degli investimenti non solo per il petrolio e il gas in mare, ma anche verso l’interno del paese, che ha risorse minerarie notevoli”, ha dichiarato davanti alla stampa. Si è anche impegnata a far adottare una nuova legge sulle risorse minerarie del paese. Il Venezuela è ricco di risorse, tra cui oro, diamanti, bauxite, coltan e minerali critici usati nella produzione di computer e smartphone. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Stati Uniti e Venezuela pronti a ristabilire le relazioni diplomatiche

