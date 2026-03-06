gli stati uniti torneranno ad avere relazioni diplomatiche formali con il venezuela

Gli Stati Uniti hanno annunciato che riprenderanno le relazioni diplomatiche ufficiali con il Venezuela. Il Dipartimento di Stato, equivalente al nostro ministero degli Esteri, ha comunicato questa decisione, che prevede il ristabilimento dei rapporti tra i due paesi. La ripresa delle relazioni si concretizzerà a breve, segnando un cambiamento nelle relazioni bilaterali.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che corrisponde al nostro ministero degli Esteri, ha annunciato che a breve riprenderà le relazioni diplomatiche formali con il Venezuela. A interrompere i rapporti tra i due Paesi, nel 2019, era stato Nicolás Maduro, l’ex dittatore deposto e catturato dall’esercito a stelle e strisce a inizio gennaio, nell’ambito di un’operazione militare voluta da Donald Trump. La notizia di una generale distensione tra le due nazioni porterà probabilmente alla riapertura delle rispettive ambasciate nelle capitali di entrambe. La novità, in ogni caso, era nell’aria: nelle ultime settimane non erano passati inosservati i numerosi incontri fra funzionari statunitensi e venezuelani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

