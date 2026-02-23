‘Più Russia meno America’ Lezioni da quattro anni di guerra

Il conflitto iniziato con l’invasione russa ha cambiato profondamente l’Europa, che reagisce rafforzando le difese e riorganizzando le risorse. La guerra ha spinto i paesi a riconsiderare le alleanze e a investire di più in difesa e tecnologia militare. Le autorità sottolineano come questa crisi abbia accelerato la capacità di risposta europea. La situazione attuale richiede un nuovo approccio strategico per affrontare le sfide imminenti.

(Adnkronos) – A quattro anni dall'invasione russa su larga scala, l'Europa è davanti a un salto di fase: non solo nel modo in cui interpreta la minaccia, ma nel modo in cui organizza forze, industria e società. Alessandro Marrone, responsabile del Programma "Difesa, sicurezza e spazio" dell'Istituto Affari Internazionali, ha appena pubblicato un'analisi sulle "quattro.