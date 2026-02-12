Quando lo stipendio non basta per una casa dignitosa | l’appello del CNDDU contro il caro vita che schiaccia giovani e personale scolastico

Il sindacato CNDDU lancia un appello contro l’aumento del costo della vita. I dati OCSE confermano che l’80% dei giovani sotto i 30 anni vive ancora con i genitori perché non riesce a trovare una casa dignitosa con uno stipendio. La crisi abitativa colpisce anche il personale scolastico, che fatica a pagare affitti e bollette. La situazione rischia di peggiorare se i prezzi non scendono.

Il CNDDU denuncia la grave crisi abitativa confermata dai dati OCSE: l'80% degli under 30 vive ancora in famiglia. La situazione colpisce duramente i docenti fuorisede che, schiacciati dal caro affitti, sono costretti a coabitare in cinque o sei. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In un contesto di crescente aumento degli affitti, due ex coniugi di Lucca hanno deciso di condividere nuovamente una casa, trovando in questa soluzione un modo per affrontare le spese e mantenere una vita dignitosa.

