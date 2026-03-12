Export in provincia di Arezzo nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euro

Nel 2025, le esportazioni della provincia di Arezzo hanno superato i 18,5 miliardi di euro secondo i dati provvisori pubblicati dall’ISTAT. La cifra rappresenta un valore significativo per il territorio e riflette l’andamento delle transazioni internazionali nel settore. I numeri indicano una crescita rispetto agli anni precedenti e coinvolgono diversi comparti produttivi della zona.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Le esportazioni della provincia di Arezzo, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euro. “Con la diffusione dei dati relativi al quarto trimestre dello scorso anno che evidenziano, per la provincia di Arezzo, un valore dei flussi verso l’estero pari a circa 6 miliardi e 134 milioni di euro - commenta Massimo Guasconi Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana – è possibile avere il quadro definitivo dell’export aretino per l’intero 2025. Dal confronto con lo stesso periodo dello scorso anno risulta una crescita complessiva del 19,3%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

