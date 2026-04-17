Nel calciomercato, si rafforzano le voci che vedono il Milan interessato a Robert Lewandowski. Il nome dell’attaccante polacco viene associato ai rossoneri come possibile rinforzo sia per questa stagione che per quelle a venire. La trattativa, anche se ancora non ufficiale, continua a essere al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Il Milan lavora sul calciomercato alla ricerca dei pezzi giusti per tornare finalmente a vincere. I rossoneri stanno cercando di conquistare quanto perso la scorsa stagione, ovvero la qualificazione alla Champions League. Un compito non facile soprattutto considerando le difficoltà che la squadra di Allegri sta incontrando in attacco. Per questo il nome giusto per l'estate potrebbe essere quello di Robert Lewandowski. Gli attaccanti presenti in rosa in questo momento stanno facendo tanta fatica per un motivo o per un altro: Leão e Pulisic sono in calo nel 2026 e non sono mai stati davvero al top a livello fisico. Giménez è tornato da poco, Nkunku e Füllkrug hanno avuto un impatto davvero poco significativo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lewandowski perfetto per il Milan anche per il futuro: ecco tutti i motivi

Lewandowski: il Milan ci sta provando. Succede un disastro: parola di Allegri

Notizie correlate

Lewandowski, futuro in Italia? Non solo la Juve, si muove anche il MilanMilano, 10 aprile 2026 – Il 30 giugno scadrà il contratto di Robert Lewandowski col Barcellona e, dopo quattro anni in Spagna, sarà libero di firmare...

Calciomercato Milan, possibile svolta per il futuro di Lewandowski? Ecco cosa succedeSulle sue tracce, ad ogni modo, non soltanto rossoneri e bianconeri, ma anche una franchigia della Major League Soccer statunitense, i Chicago Fire e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Lewandowski è perfetto per un campionato di bolsi; Milan, prendimi: Lewandowski si offre al Diavolo. Agenti al lavoro, ma c'è anche la Juve...; Milan o Juventus? Lewandowski ha le idee chiare per il futuro, l'ultima mossa degli agenti; Perché il Milan vuole Lewandowski: dai problemi in attacco al contratto in scadenza, a caccia del possibile Modric bis.

Lewandowski è perfetto per un campionato di bolsiepa12869760 FC Barcelona's striker Robert Lewandowski celebrates after scoring the team's second goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico Madrid and FC Barcelona, in Madrid, Spain, ... ilfoglio.it

L’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, conteso, tra le altre, anche da Juve e Milan come colpo a zero, ha parlato del proprio futuroL'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, conteso, tra le altre, anche da Juve e Milan come colpo a zero, ha parlato del proprio futuro ... calcionews24.com

Romano: l'agente di Lewandowski sarà in Italia nei prossimi giorni. Milan e Juve alla porta #MilanPress - facebook.com facebook