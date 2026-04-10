Lewandowski futuro in Italia? Non solo la Juve si muove anche il Milan

Il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona scadrà il 30 giugno, dopo quattro anni trascorsi in Spagna. Il giocatore sarà libero di firmare con un nuovo club a partire da quella data. Non solo la Juventus è interessata, anche il Milan sta valutando un possibile trasferimento. La situazione contrattuale di Lewandowski ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, pronti a muoversi nel mercato estivo.

Milano, 10 aprile 2026 – Il 30 giugno scadrà il contratto di Robert Lewandowski col Barcellona e, dopo quattro anni in Spagna, sarà libero di firmare con un altro club. Nonostante i quasi 38 anni d'età, è ancora uno dei migliori centravanti del panorama europeo, come dimostrano i 17 gol segnati nelle 39 partite giocate finora in stagione. Per questo, tante squadre osservano attentamente, pronte ad intavolare i discorsi con l'entourage del calciatore. Non mancano le pretendenti anche in Serie A: la Juventus, per esempio, è una delle più vigili. I bianconeri sono alla ricerca di un profilo d'esperienza da inserire nel gruppo squadra e Lewandowski è il candidato principale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lewandowski, futuro in Italia? Non solo la Juve, si muove anche il Milan Futuro Tonali, non c’è solo la Juve: un’altra big di Serie A si muoveCambia di nuovo il futuro di Sandro Tonali: ecco dove potrebbe finire in estate il centrocampista della Nazionale italiana. Calciomercato Juve: Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski. La situazionedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski per rinforzare l’attacco a disposizione di... Temi più discussi: Lewandowski alla Juventus, Romano svela: C'è un solo modo per vederlo in bianconero; Il Milan pensa a Lewandowski, contatti con l'agente: gli ostacoli da superare; Non solo Italia: da Osimhen a Kvara e Lewandowski, i grandi assenti ai Mondiali; Occhi su Lewandowski: possibile duello tra Milan e Juventus. Lewandowski, futuro in Italia? Non solo la Juve, si muove anche il MilanIl polacco a giugno sarà svincolato e i rossoneri pensano a un colpo alla Modric. Su di lui c'è anche la Juventus ... sport.quotidiano.net Lewandowski Milan, la rivelazione di Fabrizio Romano preoccupa i rossoneri: per vederlo in Italia ecco cosa dovrebbe succedere!Lewandowski Milan, la rivelazione di Fabrizio Romano preoccupa i rossoneri: per vederlo in Italia ecco cosa dovrebbe succedere! Il futuro di Robert Lewandowski resta uno dei temi più caldi del panoram ... milannews24.com Da #Piatek a #Lewandowski: il #Milan torna a pensare a un bomber polacco per il futuro #SerieA #SempreMilan x.com #Lewandowski si offre al #Milan. Agenti al lavoro, ma c’è anche la Juve. Il polacco è in scadenza con il #Barcellona, con il diavolo che lo acquisterebbe senza pagare il prezzo del cartellino. Tutto questo secondo la Gazzetta Milan Nel Cuore - facebook.com facebook